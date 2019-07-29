Игрок сборной Украины получил предложение от «Краснодара»

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что полузащитник гельзенкирхенского «Шальке-04» Евгений Коноплянка получил предложение от «Краснодара», передает РИА «Новости».

«У Коноплянки есть предложение перейти в «Краснодар», насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ярослава Ракицкого, он не сделает этого, потому что дорожит сборной», — сказал Милевский в интервью ютуб-каналу «КраСава».

В прошлом сезоне игрок украинской национальной команды принял участие в 21 матче за «Шальке» во всех турнирах. В активе игрока один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Коноплянка не намерен выступать в чемпионатах России и Китая.