Возбуждено уголовное дело после смерти экс-чемпиона России по кикбоксингу
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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об убийстве бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко, передает ТАСС.
Тело спортсмена с огнестрельным ранением в голову было найдено в реке Мойка 27 июля.
В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по расследованию дела, допрашиваются родственники и знакомые погибшего.
Карпенко становился чемпионом СНГ и России по кикбоксингу, а в 1993 году взял серебро на чемпионате Европы.
После перехода в немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин» он стал чемпионом Берлина и победителем Кубка Германии.
Ранее сообщалось, что тело Карпенко было отравлено на экспертизу.