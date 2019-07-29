Возбуждено уголовное дело после смерти экс-чемпиона России по кикбоксингу

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об убийстве бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко, передает ТАСС.

Тело спортсмена с огнестрельным ранением в голову было найдено в реке Мойка 27 июля.

В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по расследованию дела, допрашиваются родственники и знакомые погибшего.

Карпенко становился чемпионом СНГ и России по кикбоксингу, а в 1993 году взял серебро на чемпионате Европы.

После перехода в немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин» он стал чемпионом Берлина и победителем Кубка Германии.

Ранее сообщалось, что тело Карпенко было отравлено на экспертизу.