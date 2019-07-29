Труп был обнаружен в доме игрока «Арсенала»

В доме полузащитника английского «Арсенала» Мохамеда Эль-Нени в Египте было обнаружено тело человека, сообщает «Би-би-си».

По информации источника, отец хавбека Насер Эль-Нени обнаружил труп после того, как приехал на виллу, находящуюся в ста километрах от столицы страны — Каира, в городе Махалла-эль-Кубра.

Полиция сообщает, что погибший был грабителем. Он пытался украсть электрические кабели, однако был убит током.

Ранее в Федерации бокса сообщили о проблеме с отправкой тела Максима Дадашева в Россию.