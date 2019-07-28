Российские пловцы взяли бронзу в комбинированной эстафете на ЧМ

Мужская сборная России по плаванию взяла бронзу в комбинированной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта.

Российская команда, в составе которой выступили Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов, прошла дистанцию за 3 минуты 28,81 секунды. Золото завоевали британцы (3.28,10), серебро взяли представители США (3.28,45).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня первенства.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу.

Ранее сообщалось, что Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 метров брассом.