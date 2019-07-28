Российский гонщик погиб в Подмосковье

Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает «РЕН ТВ».

Трагедия произошла 27 июля в поселке Быково Раменского района на турнире «Московская Миля». Водитель не смог справиться с управлением и вылетел с трассы. После столкновения с телевизионной вышкой автомобиль загорелся. Сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшего.

Отмечается, что в связи с происшествием начато расследование обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что в Ирландии на гоночных соревнованиях погиб пилот.