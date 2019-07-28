Хабиб Нурмагомедов поддержал уступившего в бою за титул чемпиона UFC бойца

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2) Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, 30 лет ($11,5 млн) 2) Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, 30 лет ($11,5 млн)
2) Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, 30 лет ($11,5 млн)
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал американского бойца Фрэнки Эдгара, передает Sport24.

В ночь на 28 июля в канадском Эдмонтоне прошел турнир UFC 240. В главном поединке вечера Эдгар проиграл американцу Максу Холлоуэю единогласным решением судей и не смог завоевать титул чемпиона в полулегком весе.

«Этот парень — легенда. Фрэнки Эдгар. Более десяти лет в деле, один из лучших бойцов в UFC», — написал Нурмагомедов в твиттере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров дебютирует в UFC.