Хабиб Нурмагомедов поддержал уступившего в бою за титул чемпиона UFC бойца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал американского бойца Фрэнки Эдгара, передает Sport24.

В ночь на 28 июля в канадском Эдмонтоне прошел турнир UFC 240. В главном поединке вечера Эдгар проиграл американцу Максу Холлоуэю единогласным решением судей и не смог завоевать титул чемпиона в полулегком весе.

«Этот парень — легенда. Фрэнки Эдгар. Более десяти лет в деле, один из лучших бойцов в UFC», — написал Нурмагомедов в твиттере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

This guy is a Legend @FrankieEdgar

More than 10 years, he's one of the best fighter in @ufc #respect #champ pic.twitter.com/7qpQo5eQwZ