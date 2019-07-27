«Краснодар» обыграл «Сочи» с помощью дубля Игнатьева
close
В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на своем поле встретился с «Сочи».
«Быки» разгромили гостей со счетом 3:0.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры
В стане черно-зеленых отличился Иван Игнатьев, оформивший дубль. Еще один гол под конец встречи оформил Магомед-Шапи Сулейманов.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» обыграл московский «Спартак» в матче третьего тура РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Сочи» (Сочи) — 3:0
Голы: 1:0 — Игнатьев, 14; 2:0 — Игнатьев, 42; 3:0 — Сулейманов, 80