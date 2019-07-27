Ефимова пробилась в финал 50-метровки брассом на ЧМ

Россиянка Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

На дистанции 50 метров брассом отечественная пловчиха одержала победу в полуфинале — ее результат 30,12 секунды.

Как итог, россиянка вышла в решающий заплыв с итоговым вторым временем. Лучший стала американка Лили Кинг.

Стоит отметить, что у Ефимова уже есть в активе две медали на текущем чемпионате мира. На дистанции 100 метров россиянка взяла серебро, А на 200-метровке — золото.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заплывов.