Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»

«Барселона» хочет предложить аргентинскому нападающему Лионелю Месси подписать бессрочный контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Текущее соглашение капитана каталонцев рассчитано до лета 2021 года и включает в себя опцию продления еще на один год. Однако в «Барселоне» хотят предложить футболисту подписать контракт, который закончится вместе с его карьерой.

Месси всю карьеру провел в каталонском клубе и неоднократно заявлял, что готов завершить карьеру именно в стане «Барселоны».

Дебют в основной команде у форварда состоялся в 2004 году, когда Месси было 15 лет.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценивает Фодена выше Месси.