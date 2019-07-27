«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.

Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Покер в матче оформил Диего Коста. Также в составе победителей отличились Жоау Фелиш, Анхель Корреа и Витоло.

За «Реал» забили Хосе Игнасио Начо, Карим Бензема, который реализовал пенальти, и Хавьер Эрнандес.

С 65-й минуты команды играли в уменьшенных составах. За стычку с поля были удалены Коста и Даниэль Карвахаль.

Ранее главный тренер «Атлетико» прокомментировал травму дорогостоящего новичка команды.

Международный кубок чемпионов

«Реал» — «Атлетико» — 3:7 (0:5)

Голы: 0:1 — Коста, 1; 0:2 — Фелиш, 8; 0:3 — Корреа, 19; 0:4 — Коста, 28; 0:5 — Коста (пенальти), 45; 0:6 — Коста, 51; 1:6 — Начо, 60; 1:7 — Витоло, 70; 2:7 — Бензема (пенальти), 85; 3:7 — Эрнандес, 89.