Президент «Урала» похвалил команду за проигранный матч

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об игре команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Однако Иванов отметил хорошую игру «Урала» во втором тайме.

«Конечно, обидно, что мы не смогли сегодня добиться положительного результата, но отрицательный опыт — тоже опыт. Я думаю, наш тренерский штаб сейчас разберется, почему у нас не получилась игра с самого начала. Это удивительно, что во втором тайме мы стали играть в свой футбол, играли неплохо, только не получилось забить», — заявил президент клуба.

Ранее защитник московского «Динамо» Константин Рауш поделился эмоциями после победы в матче с «Уралом».