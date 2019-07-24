Хирург высказался о причинах смерти боксера Дадашева

Врач-хирург Андрей Королев рассказал, могли ли американские врачи спасти российского боксера Максима Дадашева, погибшего от травм головы.

Специалист отметил, что существуют повреждения, не совместимые с жизнью.

«Если у него во время удара по голове произошла травма мозга, то хирургическое вмешательство не могло помочь. Операцию ему делали по поводу гематомы, которая у него образовалась. Была проведена трепанация, но если вот сильное давление в головном мозге имело место в момент образования гематомы, то хирургия ничего не могла сделать», — цитирует Королева «Спорт-Экспресс».

Дадашев скончался 23 июля в США от травм, полученных в поединке против пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг. Россиянин пропустил множество ударов от соперника, из-за чего тренер Дадашева американец Бадди Макгирт принял решение остановить бой после 11-го раунда.

В раздевалке боксер потерял сознание. В критическом состоянии его доставили в больницу, где врачи диагностировали тяжелый отек мозга. Дадашеву была проведена трепанация черепа.

Ранее сообщалось, что активная фаза расследования гибели Дадашева начнется после его похорон.