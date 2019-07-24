КОНМЕБОЛ вынесла наказание Месси

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован на $1,5 тыс. за свое поведение на Кубке Америки — 2019.

Как сообщает AS, Лео не сыграет в стартовом матче отбора к чемпионату мира — 2022.

Стоит отметить, что после полуфинала против Бразилии (0:2) Месси раскритиковал работу арбитра, а после победы над Чили в матче за третье место (2:1) не пришел на церемонию награждения команды бронзовыми медалями.

Также аргентинец в жесткой форме высказывался о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Позже Месси извинился за свои слова.

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