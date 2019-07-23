Промоутер Дадашева высказался о смерти спортсмена

Американский юрист Боб Арум, промоутер многих известных боксеров, в том числе и россиянина Максима Дадашева, прокомментировал смерть 28-летнего спортсмена, передает ESPN.

«Максим был потрясающим молодым человеком. Мы все опечалены и затронуты его преждевременной смертью», — сказал бизнесмен.

В пятницу, 19 июля, Дадашев бился с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в поединке за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации.

Тренер россиянина остановил бой в 11 раунде, когда понял, что частота, с которой проходили удары Матиаса, была опасной для жизни.

Дадашева увезли в больницу, где выявили кровоизлияние в мозг и сделали трепанацию черепа.

На третий день пребывания в медицинском учреждении Максим умер от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат госдумы Николай Валуев призвал не винить бокс в смерти Максима Дадашева.