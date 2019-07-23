Россиянина грозят лишить бронзы чемпионата мира из-за протеста

Чемпион России по плаванию, 20-летний спортсмен Александр Малютин может лишиться своей награды на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в южнокорейском Кванджу, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания, литовская сторона подала протест по поводу дисквалификации их пловца Данаса Рапшиса. Литовец пришел первым в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, однако победа не была засчитана из-за зафиксированного фальстарта.

Третье место в этом заплыве завоевал российский пловец Мартин Малютин, который в случае удовлетворения протеста потеряет свою награду и займет четвертое место.

Ранее сообщалось, что российский пловец Михаил Малютин поделился мнением о китайском спортсмене Сунь Яне, который замешан в допинг-скандале.