Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на ЧМ
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Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Россиянка проплыла дистанцию за 1 минуту 5,49 секунды. Золото завоевала американка Лилли Кинг (1.04,93). Третье место заняла представительница Италии Мартина Карраро (1.06,36).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня соревнований.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу и завершится 28 июля.
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