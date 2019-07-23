Соколов нанял адвокатов подозреваемому в убийстве матери сыну

Бывший вратарь сборной России и петербургского СКА Максим Соколов нанял младшему сыну Арсению, подозреваемому в убийстве матери, несколько адвокатов, передает «Спорт-Экспресс».

Как сообщает телеграм-канал Mash, отец не верит в то, что сын мог убить мать.

Трагедия в семье Соколова произошла 13 июня в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. Первоначально Арсений Соколов обвинил в убийстве старшего брата Максима, которого обнаружили раненным рядом с телом матери. Однако в ходе расследования главным подозреваемым стал младший сын бывшего хоккеиста. В настоящее время Арсений проживает с отцом.

Ранее сообщалось, что старший сын Соколова был дважды допрошен по делу об убийстве матери.