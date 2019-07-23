Главный тренер «Авангарда» высказался о допинг-скандале в финале Кубка Гагарина

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Боб Хартли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело против клуба из-за инцидентов в финале Кубка Гагарина.

Ранее организация обвинила тренера и доктора команды в препятствии в проведении допинг-теста, а нападающего Дениса Зернова – в попытке скрыться от инспектора.

«Тогда возникло непонимание. Поражение в финале было очень разочаровывающим, было слишком много эмоций, все это привело к случившемуся», — цитирует Хартли «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно количество отстраненных за мельдоний россиян.