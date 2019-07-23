Стала известна самая дорогая спортивная команда мира

Клуб Национальной футбольной лиге (НФЛ) «Даллас Ковбойз» признан самой дорогой командой мира по версии журнала Forbes, сообщается на официальном сайте издания.

Стоимость команды оценивается $5 млрд. Отмечается, что операционная прибыль клуба составляет $365 млн в год.

Второе место занимает команда Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Нью-Йорк Янкиз» ($4,6 млн).

На третьей строчке рейтинга располагается футбольный клуб «Реал» ($4,24 млн), а четвертое место занимает «Барселона» ($4,02 млн).

Ранее сообщалось, что «Реал» стал самым дорогим клубом в мире.