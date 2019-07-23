Стала известна самая дорогая спортивная команда мира
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Клуб Национальной футбольной лиге (НФЛ) «Даллас Ковбойз» признан самой дорогой командой мира по версии журнала Forbes, сообщается на официальном сайте издания.
Стоимость команды оценивается $5 млрд. Отмечается, что операционная прибыль клуба составляет $365 млн в год.
Второе место занимает команда Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Нью-Йорк Янкиз» ($4,6 млн).
На третьей строчке рейтинга располагается футбольный клуб «Реал» ($4,24 млн), а четвертое место занимает «Барселона» ($4,02 млн).
Ранее сообщалось, что «Реал» стал самым дорогим клубом в мире.