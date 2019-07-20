Шахматистка из Украины высказалась о турнирах в России

Украинская шахматистка Анна Музычук не собирается прекращать участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.

Спортсменку не смущает политический конфликт между странами.

«Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия — ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации — россиянин. Каждый год в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, там будут проводиться и в дальнейшем.

Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили: «Езжайте и побеждайте», — цитирует Музычук «Телеканал 24».

Ранее сообщалось, что мэр Оттавы Джим Уотсон предложил чемпионам Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторз» не посещать президента США Дональда Трампа.