Экс-жене Тарасова Бузовой пришлось оправдываться из-за маленькой груди

Бывшую супругу экс-игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольгу Бузову заставили объяснить в инстаграме, почему она не хочет увеличивать грудь.

В сторис инстаграме певица опубликовала диалог с телеведущим Владом Кадони, который спросил у артистки, почему она не хочет увеличивать грудь.

Бузова заявила, что не намерена менять в себе что-либо. Ее и так все устраивает.

«Однажды появится тот, кто полюбит меня такой, какая я есть. Есть такая песня даже — «Принимай меня близко к сердцу...», — сказала бывшая супруга футболиста.

Коллега Бузовой пошутил, сказав, что с таким размером груди прижимать к сердцу будет несложно.

Ранее сообщалось, что капитан «Салавата Юлаева» встал на защиту Бузовой.