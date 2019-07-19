Защитник Триппьер назвал лучшего тренера в мире

Английский защитник Киран Триппьер поделился мыслями о своем переходе из лондонского «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико», передает Marca.

Также футболист рассказал, кого считает лучшим тренером в мире, и назвал лучшую Лигу.

«Английская премьер-лига (АПЛ) — один из лучших турниров в мире, но я не думал дважды, когда поступило предложение от «Атлетико».

Я слежу за «Атлетико» уже несколько лет. Считаю Диего Симеоне одним из лучших тренеров в мире. У меня состоялся разговор с Маурисио Почеттино. Объяснил ему, что это большая возможность, от которой я не хочу отказываться. Мы были близки к титулу Лиги чемпионов, но у нас просто не получилось», — заявил игрок.

Ранее перешедший в «Атлетико» игрок сборной Англии обратился к бывшему клубу.