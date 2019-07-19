Голкипер «Сочи» Джанаев рассказал о переходе в «Зенит»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев объяснил, почему в свое время не перешел в петербургский «Зенит», передает «Спорт-Экспресс».

Голкипер мог перейти в петербургский клуб, когда его тренировал Мирча Луческу.

«Интерес у «Зенита» действительно был большой. Вернее, лично у Луческу. Он искал вратаря, Лодыгин не устраивал. Но я не имел морального права вести переговоры – после того, что сделали для меня Кафанов и Бердыев. Просто вытащили из болота. Дали шанс, когда уже никто в меня не верил. Разве мог я развернуться и уйти?

Сразу ответил – не могу. Для меня деньги не стоят на первом вместе. Неужели вы не поняли? Я чувствовал себя комфортно в том «Ростове». Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера!» — заявил Джанаев.

Ранее агент нападающего «Зенита» опроверг информацию об уходе игрока из клуба.