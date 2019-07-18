Экс-форвард «Ювентуса» оштрафован за вождение в пьяном виде

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге был задержан полицией во время вождения в пьяном виде, сообщает итальянский портал Football-italia.

Обладатель золотых медалей чемпионата мира 1998 года был остановлен полицией в своем джипе. Первое время он отказывался дышать в трубку, но через час все-таки согласился. Результаты анализа вынудили сотрудников правоохранительных органов отобрать у француза права и сделать ему строгий выговор.

Давид Трезеге является самым результативным инострацем в истории «старой синьоры». За «Ювентус» он отыграл 245 игр и забил 138 голов.

Ране сообщалось, что защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт объяснил, почему выбрал в качестве продолжения карьеры туринский «Ювентус».