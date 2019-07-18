Путин предложил подумать о совместной подготовке к Олимпиадам с Белоруссией

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предложил объединить подготовку России и Белоруссии к предстоящим Олимпийским Играм в Пекине и Токио, сообщает ТАСС.

«В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине», — заявил глава государства на VI Форуме регионов России и Белоруссии.

Также Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением II Европейских игр, добавив, что факт завоевания большинства медалей российскими и белорусскими спортсменами вызывает у него радость.

Ранее сообщалось, что В США на продажу была выставлена золотая медаль Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу.