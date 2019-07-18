Путин предложил подумать о совместной подготовке к Олимпиадам с Белоруссией

Президент России Владимир Путин предложил объединить подготовку России и Белоруссии к предстоящим Олимпийским Играм в Пекине и Токио, сообщает ТАСС.

«В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине», — заявил глава государства на VI Форуме регионов России и Белоруссии.

Также Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением II Европейских игр, добавив, что факт завоевания большинства медалей российскими и белорусскими спортсменами вызывает у него радость.

Ранее сообщалось, что В США на продажу была выставлена золотая медаль Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу.