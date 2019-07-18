МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы

Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА «Новости».

«Утром около 6.00 (7.00 мск) неизвестный позвонил на аэродром »Никола Тесла» и сообщил, что на борту самолета компании Lufthansa, отправляющемся во Франкфурт-на-Майне, установлено взрывное устройство. На место сразу выехали сотрудники противодиверсионного подразделения МВД, которые проводят осмотр самолета», — рассказал сотрудник МВД Сербии.

На данный момент правоохранительные органы пытаются установить, является ли угроза реальной.

По информации сербских СМИ, на рейсе находилась молодежная женская сборная Сербии по баскетболу.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Сербии по баскетболу впал в кому после ДТП.