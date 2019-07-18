Гамова отреагировала на флешмоб в инстаграме Леди Гаги

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Леди Гага на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года Леди Гага на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года
Леди Гага на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года
Mario Anzuoni/Reuters

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала российский флешмоб в инстаграме известной американской певицы Леди Гаги в своем профиле.

В разделе комментариев под фото артистки русскоговорящие пользователи высказывают мнение об уходе Бредли Купера от российской модели Ирины Шейк к Гаге.

«Я зашла просто посмотреть комментарии, чтобы понять, о чем весь шум… И зависла. Теперь я понимаю, почему нас не победить! Самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ. Казахи, украинцы, россияне и т. д. Чувство юмора все-таки великая вещь, объединяющая города и страны. Объединяющая всех, кто понимает русский язык!» — написала Гамова в инстаграме.

Ранее сообщалось, что жену экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова модель Анастасию Костенко раскритиковали за дешевый наряд.

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Я зашла просто посмотреть комменты,о чем весь шум....и зависла))������ Я понимаю почему нас не победить!))��������������������������������А самое прекрасное,что шутят все вместе,вся страна и страны СНГ...Казахи,Украинцы, Россияне и т.д...Чувство Юмора всё-таки Великая вещь,объединяющая города и страны,всех тех кто понимает русский язык!))Всем Мира и Добра!))

Публикация от Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11)