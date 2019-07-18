Гамова отреагировала на флешмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала российский флешмоб в инстаграме известной американской певицы Леди Гаги в своем профиле.

В разделе комментариев под фото артистки русскоговорящие пользователи высказывают мнение об уходе Бредли Купера от российской модели Ирины Шейк к Гаге.

«Я зашла просто посмотреть комментарии, чтобы понять, о чем весь шум… И зависла. Теперь я понимаю, почему нас не победить! Самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ. Казахи, украинцы, россияне и т. д. Чувство юмора все-таки великая вещь, объединяющая города и страны. Объединяющая всех, кто понимает русский язык!» — написала Гамова в инстаграме.

Ранее сообщалось, что жену экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова модель Анастасию Костенко раскритиковали за дешевый наряд.