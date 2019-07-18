Экс-заключенный рассказал об ожидающих Кокорина и Мамаева наказаниях

Гражданский активист, а также бывший заключенный ФКУ ИК-4 в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, Валентин Соколов рассказал о существующих там видах наказаний, сообщает «Советский спорт».

По его словам, из-за присутствия «звездных» заключенных, в колонии ужесточился режим, что нравится не многим.

«Я помню, как нас поставили на жару. Девять часов простояли. С приездом футболистов особо ничего не поменялось. Только внутренних комиссий стало больше, из-за этого режим ужесточили. Это нравится не всем. Общему быту мешает такое внимание», — заявил активист.

8 мая Пресненским судом Москвы игрок петербургского «Зенита» Кокорин с братом Кириллом и хавбек «Краснодара» Мамаев были осуждены на полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно за участие в двух драках в центре столицы.

Ранее в УФСИН высказались о содержании Кокорина и Мамаева в штрафном изоляторе.