Экс-жене Тарасова Бузовой неприятно смотреть на стариков

Экс-супруга бывшего игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова раскритиковала людей, которые пользуются приложением, чтобы посмотреть на себя в старости. Певица высказалась об этом в инстаграме.

Артистке не нравится всеобщий тренд, когда молодые люди делают из себя пожилых людей. Она считает, что красоту и здоровье нужно беречь, а состариться человек всегда успеет.

«Живите сегодняшним днем. Наслаждайтесь этой жизнью. Я всегда говорю, что смолоду нужно не только честь беречь, но и красоту со здоровьем. Так что не понимаю, в чем смысл этого приложения. Ведь все в наших руках. Мы должны попытаться как можно дольше оставаться красивыми. Остановитесь, ребят, пожалуйста. Мне неприятно на это смотреть. Извините, если обидела», — написала Бузова в посте в соцсетях.

Она также отметила, что такое приложение ест и на ее смартфоне, однако такими фильтрами певица не пользуется.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова сделала выбор между футболистами и хоккеистами.