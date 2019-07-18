Находящийся в коме после ДТП чемпион НБА прооперирован

Центровой белградской «Црвены Звезды» и сборной Сербии по баскетболу Огнен Кузмич перенес операцию на челюсти и других костей черепа, передает РИА «Новости».

Как сообщается на официальном сайте команды, в настоящее время игрок находится в стабильном состоянии. Отмечается, что хирургическое вмешательство было необходимо для того, чтобы баскетболист мог беспрепятственно дышать.

«Кузмич находится в стабильном состоянии в искусственной коме, его восстановление проходит в соответствии с планами врачей», — говорится в сообщении команды.

14 июля Кузмич попал в ДТП в Боснии и Герцеговине на трассе Баня-Лука — Приедор. Транспортное средство баскетболиста столкнулось с другим автомобилем. Пострадавший получил травмы головы и грудной клетки. После госпитализации белградские врачи ввели его в состояние искусственной комы.

В 2015 году центровой стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что американскому футболисту ампутировали руку из-за аварии.