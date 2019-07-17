Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка африканских наций

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Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса
Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса
РИА Новости

Сборная Нигерии обыграла команду Туниса в матче за третье место на Кубке африканских наций, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Каире на стадионе «Аль-Салам», завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Одион Игало.

Сборная Нигерии в восьмой раз завоевала бронзовые медали Кубка африканских наций.

В финале турнира встретятся сборные Алжира и Сенегала. Матч пройдет 19 июля.

Ранее сообщалось, что голландский специалист Кларенс Зеедорф был уволен с должности наставника национальный команды Камеруна.

Футбол. Кубок африканских наций. Матч за 3-е место
Нигерия — Тунис — 1:0
Голы: 1:0 — Игало, 3.