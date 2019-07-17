Мамун объявила о беременности
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила о беременности с инстаграме.
Ребенка спортсменка ожидает от пловца Александра Сухорукова. Чемпионка опубликовала фото в положении.
Титул пловчиха завоевала во время Олимпиады в Рио-де-Жайнеро в многоборье.
На счету 23-летней спортсменки семь золотых медалей чемпионата мира и четыре золота чемпионата Европы.
Спортивную карьеру Мамун завершила в 2017 году.
Ранее сообщалось, что десятый российский спортсмен отбывает дисквалификацию за эритропоэтин.