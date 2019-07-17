Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила о беременности с инстаграме.

Ребенка спортсменка ожидает от пловца Александра Сухорукова. Чемпионка опубликовала фото в положении.

Титул пловчиха завоевала во время Олимпиады в Рио-де-Жайнеро в многоборье.

На счету 23-летней спортсменки семь золотых медалей чемпионата мира и четыре золота чемпионата Европы.

Спортивную карьеру Мамун завершила в 2017 году.

Ранее сообщалось, что десятый российский спортсмен отбывает дисквалификацию за эритропоэтин.