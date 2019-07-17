Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА «Новости».

Тело 20-летней спортсменки было найдено в водоеме рядом с игровыми кортами в Польше, где проходил чемпионат Европы по пляжному гандболу.

«Об этом были уведомлены родственники погибшей, получившие соответствующую информацию», — говорится в сообщении Федерации гандбола России.

Ранее сообщалось, что погибшую российскую гандболистку похоронят на родине.