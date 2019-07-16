Арбитры КХЛ не смогут вести социальные сети

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов поделился нововведениями, которые будут действовать в сезоне 2019/2020 для всех судей КХЛ, сообщает «Матч ТВ».

«Мы вводим запрет на использование социальных сетей. Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями. Инстаграм может быть только у меня», — рассказал арбитр.

Также глава судейского корпуса добавил, что с нового сезона будет введена серьезная система штрафов за несоблюдение нормативов по физической форме.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» посмеялось над соперниками в связи с выходом нового календаря КХЛ.