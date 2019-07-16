Игрока сборной России дисквалифицировали за кокаин

Российский волейболист Павел Мороз был дисквалифицирован решением РУСАДА после того, как в его допинг-пробе обнаружили кокаин, сообщает ТАСС.

«Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a). В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована», — сообщил сотрудник РУСАДА.

За сборную России Павел Мороз выступал с 2012 по 2015 год, провел 22 матча. В списке наград 32-летнего спортсмена имеется серебро чемпионата России сезона 2013/14 в составе новосибирского «Локомотива».

Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков поделился мнением по поводу выступления отечественных волейболистов.