Шараповой предрекли скорый конец карьеры

Бывшая седьмая ракетка мира австрийка Барбара Шетт считает, что в скором времени российская теннисистка Мария Шарапова завершит карьеру.

По мнению спортсменки, после успеха 15-летней американки Кори Гауфф на Уимблдонском турнире можно заявить о скорой смене поколений в теннисе.

«В женском теннисе наступает смена караула. Серена Уильямс будет выступать еще пару лет. Карьера Шараповой близится к концу», — цитирует Шетт Tennis World USA.

Шарапова завершила участие в Уимблдонском теннисном турнире на стадии первого круга. Уильямс дошла то финала соревнований, где проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6.

Ранее экс-пятая ракетка мира прокомментировала вылет Шараповой с Уимблдона.