Стали известны подробности следующего боя Федора Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко может провести бой до конца 2019 года.

Функционер отметил, что организация ведет переговоры с Rizin о проведении совместного турнира.

«Мы работаем над этим. Как только будет принято решение, мы проведем переговоры с бойцами. Я бы хотел увидеть на этом турнире Федора Емельяненко. Его соперником может стать японский боец, также есть варианты с Квинтоном Джексоном или Джошем Барнеттом. Уверен, что этот турнир был бы отличным», — приводит слова Кокера ESPN.

В своем последнем поединке 42-летний спортсмен проиграл нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал имена величайших бойцов MMA.