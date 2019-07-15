Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии

Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria.

Женщина была схвачена в собственном доме в штате Байельсе (Нигерия) с 14 на 15 июля. Пока злоумышленники не предпринимали попыток шантажа, равно как и не выходили на связь.

Это не первый случай похищения мамы бывшего рулевого сборной Нигерии. В 2015-м преступники уже похищали Огере Сиасиа и освобождали ее лишь после получения выкупа. На тот момент Огере пробыла в заключении 13 дней.

Ранее сообщалось, что нападающий Ахмед Муса получил приз лучшему игроку 2018 года в Нигерии по версии Нигерийской федерации футбола.