Погибшую российскую гандболистку похоронят на родине

Тело гандболистки Екатерины Королевой, погибшей в Польше, доставят в Россию в ночь с 16-го на 17-е июля, сообщает РИА «Новости».

«Завтра в 12 ночи тело будет доставлено в Краснодар. Дату похорон определили на четверг. В 12.00 в селе Киевском Крымского района», — рассказал дедушка спортсменки.

Российская спортсменка утонула после окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу в Польше. Инцидент произошел совсем недалеко от игровых кортов, в Старе-Яблонки. Официальное заключение следствием пока не предоставлено.

Важно отметить, что Федерация гандбола России обязалась оказать финансовую поддержку семье погибшей и взять финансирование похорон на себя.

Ранее сообщалось, что стали известны детали произошедшего с 20-летней российской пляжной гандболисткой Екатериной Королевой.