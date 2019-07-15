Аршавин выступает против натурализации в сборной

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает «Матч ТВ».

«Я против натурализации в любом виде. Если Марио Фернандес хороший игрок — он должен выступать за сборную Бразилии. То же касается и Гилерме», - сказал Аршавин.

Также экс-игрок добавил, что если бы в сборной на чемпионате мира — 2018 не было Марио Фернандеса, то на его позиции играл бы условный Смольников, который должен был так же забивать головой. Поэтому Аршавин против натурализации в российском футболе.

Напомним, что в заявку сборной России по футболу на прошедший мундиаль попали два натурализованных игрока - голкипер московского «Локомотива» Гильерме и крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес. Еще два натурализованных спортсмена - защитник московского «Динамо» Константин Рауш и полузащитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер в окончательный список не прошли.

Ранее сообщалось, что Юлия Барановская, в прошлом супруга бывшего полузащитника «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, опровергла информацию о новом браке.