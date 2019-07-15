Экс-президент «Москвы» рассказал о психологическом тестировании Слуцкого

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус рассказал о том, как повлияло на судьбу Леонида Слуцкого приглашение психоаналитика, передает «Чемпионат.com».

Неудачное выполнение психологических тестов, по словам Белоуса, заставило владельца клуба задуматься об увольнении тренера.

Основным акционером футбольного клуба «Москва» был Михаил Прохоров.

«Основная претензия владельца заключалась в том, что Слуцкий был не в состоянии в важнейший момент показать тренерскую твердость. Глава клуба, кстати, в 2006 году привел в команду психоаналитика, который тестировал Леонида Викторовича. Я заключения эксперта не видел, но после этого Прохоров аккуратно начал готовить нас к отставке Слуцкого», — сказал Белоус.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн расстроен реакцией бывшего клуба на его переход в «Барселону».