В «Спартаке» отреагировали на информацию о подделанных правах игрока

Пресс-атташе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Владимир Самохин прокомментировал информацию о том, что форвард Михаил Котляревский был пойман за рулем иномарки с поддельными правами.

«Пока у нас нет никакой информации ни от правоохранительных органов, ни от кого-либо еще. Михаил сейчас со всей командой находится на сборе в Чехии», — цитирует Самохина Sport24.

Ранее сообщалось, что хоккеист был остановлен сотрудниками ГИБДД 13 июля в Москве для проверки документов. У представителей правоохранительных органов возникли сомнения в подлинности прав, поэтому они были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что документы являются фальшивыми.