Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.

17-летний представитель юношеской сборной России пропал во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой в середине июня. После этого он был найден мертвым.

«Причиной смерти несовершеннолетнего Хасанкаева является кардиомиопатия неуточненная», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Отмечается, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования семье погибшего Хасанкаева.