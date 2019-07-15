Президент Бразилии отреагировал на критику Месси в адрес КОНМЕБОЛ
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Президент Бразилии Жаир Болсонару ответил на резонансное заявление капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.
Пятикратный обладатель Золотого мяча отмечал, что розыгрыш Кубка Америки был изначально спланирован таким образом, чтобы победу в турнире одержали бразильцы.
«Что сказал Месси? Ааа, да это все шоу футболистов», — цитирует Болсонару Marca.
Стоит отметить, что после полуфинала турнира против Бразилии (0:2) Месси раскритиковал работу арбитра, который ни разу не воспользовался помощью VAR.
Также нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ, за что теперь Лео может быть отстранен от игр за сборную на два года.