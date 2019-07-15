Президент Бразилии отреагировал на критику Месси в адрес КОНМЕБОЛ

Президент Бразилии Жаир Болсонару ответил на резонансное заявление капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

Пятикратный обладатель Золотого мяча отмечал, что розыгрыш Кубка Америки был изначально спланирован таким образом, чтобы победу в турнире одержали бразильцы.

«Что сказал Месси? Ааа, да это все шоу футболистов», — цитирует Болсонару Marca.

Стоит отметить, что после полуфинала турнира против Бразилии (0:2) Месси раскритиковал работу арбитра, который ни разу не воспользовался помощью VAR.

Также нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ, за что теперь Лео может быть отстранен от игр за сборную на два года.

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