Джокович: Надаль и Федерер — одна из главных причин, почему я играю

Новак Джокович после победы на Уимблдоне рассказал о том, ради чего он продолжает свою карьеру.

Серб отдал должное испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.

«Кажется, я все ближе к Рафе и Роджеру, но и они продолжают выигрывать турниры. Мы как бы дополняем друг друга, заставляем друг друга расти и развиваться, и всё ещё оставаться в этой игре.

Эти два парня — одна из главных причин, почему я до сих пор играю на этом уровне. Тот факт, что они создали историю тенниса, также мотивирует меня, вдохновляет меня стараться повторить то, чего они достигли, или даже добиться большего», — цитирует Джоковича «Чемпионат.com».

Ранее Федерер не стал впадать в депрессию «из-за потрясающего финала».