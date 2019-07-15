Джокович: не мог представить себе такой сценарий финала Уимблдона

Новак Джокович рассказал о триумфе в финале Уимблдона против Роджера Федерера.

Противостояние завершилось со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (6:4), 4:6, 12:12 (7:3) в пользу серба.

«Здесь стоит сказать о силе визуализации и подготовке себя к возможным сценариям. Я пытаюсь сыграть матч, прежде чем выйти на корт. Но всё же я просто не мог сыграть такой сценарий!

Всегда стараюсь представить себя победителем. Думаю, в этом сила. Причем не только сила воли или физическая сила, но и эмоциональный, умственный настрой. Для меня постоянная борьба внутри даже сильнее, чем снаружи. На вас больше влияют не сами ситуации, а то, как вы их принимаете и переживаете», — цитирует Джоковича «Чемпионат.com».

Ранее Джокович съел траву с корта Уимблдона.