Сумма отступных за 11 игроков «Барселоны» превысила €5 млрд

Сумма отступных за 11 футболистов стартового состава каталонской «Барселоны» превысила €5 млрд, информация об этом появилась на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство каталонского клуба приняло решение повысить отступные за своих игроков после того, как в 2017 году бразильский форвард Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн.

Сумма отступных за вратаря Марка-Андре тер Стегена составляет €180 млн, Серджи Роберто — €500 млн, Жерара Пике — €500 млн, Самюэля Умтити — €500 млн, Жорди Альбы — €500 млн, Серхио Бускетса — €500 млн, Френки де Йонга — €400 млн, Артура — €400 млн, Филиппе Коутиньо — €400 млн, Лионеля Месси — €700 млн и Антуана Гризманна — €800 млн.

Первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» сыграет 16 августа. Каталонцы встретятся с «Атлетиком».

Ранее сообщалось, что Гризманн разочарован отношением «Атлетико» после трансфера в «Барселону».