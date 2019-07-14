Загитова рассказала о музыке для короткой программы

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о композиции для короткой программы на следующий сезон.

«Моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy - Me Voy», — написала Загитова в инстаграме.

7-8 сентября в «Лужниках» пройдут контрольные прокаты российских фигуристов. Ожидается, что в них примут участие одиночницы Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первенства Европы Софья Самодурова.

Ранее сообщалось, что отец фигуристки Ильназ Загитов возглавил молодежную команду казанского «Ак Барса».