Загитова рассказала о музыке для короткой программы
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о композиции для короткой программы на следующий сезон.
«Моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy - Me Voy», — написала Загитова в инстаграме.
7-8 сентября в «Лужниках» пройдут контрольные прокаты российских фигуристов. Ожидается, что в них примут участие одиночницы Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первенства Европы Софья Самодурова.
Ранее сообщалось, что отец фигуристки Ильназ Загитов возглавил молодежную команду казанского «Ак Барса».
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...и моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy - Me Voy �� ...私の今シーズンのショートプログラム曲は、魂のこもった、Yasmin Levy氏の「Me Voy」ですハート♥️ ...and my new short program music in the coming season will be soulful Yasmin Levy - Me Voy �� #фигурноекатание #figureskating #newseason @daniil_gleikhengauz @tutberidze.eteri #teamtutberidze