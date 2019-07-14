Чемпион НБА попал в аварию и впал в кому

Центровой «Црены Звезды» и сборной Сербии Огнен Кузмич впал в кому после серьезного ДТП.

По информации Eurohoops, сербский баскетболист попал в аварию, возвращаясь со свадьбы. Иномарка несколько раз перевернулась.

У спортсмена диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти и повреждения грудной клетки. В настоящее время Кузмич находится в больнице Белграда, его состояние оценивается как тяжелое.

В 2015 году центровой стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что американскому футболисту ампутировали руку из-за аварии.