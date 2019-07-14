Мексиканец Варгас победил японца Камеду и защитил титул чемпиона WBC

Мексиканец Рей Варгас одержал победу над представителем Японии Томоки Камеду и защитил титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Поединок между чемпионом мира и обладателем «временного» титула прошел в американском Карсоне и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Варгасу единогласным решением — 117:110, 117:110, 117:110.

Варгас одержал 34-ю победу в профессиональной карьере. Для Камеды это поражение стало третьим в 39 боях.

Ранее сообщалось, что российский боксер Николай Потапов проиграл представителю США Джошуа Гриру.